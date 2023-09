La ville d'Oran est fin prête pour abriter le championnat du monde des sports de boules en jeu long (U 18 et U 23 ans) masculins et de rafle des moins de 19 ans filles et garçons, prévu du 20 au 23 septembre, a-t-on appris des organisateurs.

Cet événement sportif international de quatre jours, organisé par la Fédération algérienne de sports de boules et la Fédération algérienne de rafle et de billard sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse et des Sports et du Wali d’Oran, verra la participation de représentants de 22 pays.

Les épreuves de sports de boules jeu long se dérouleront à partir du 20 septembre au niveau du complexe sportif de boules "LOFA" d’Es Senia (Oran) dans la catégorie des moins de 18 ans et 23 ans masculins dans les spécialités du simple, double, du tir de précision et tir progressif.

La compétition du rafle pour la catégorie des moins de 19 ans filles et garçons se tiendra au palais des Sports "Hamou Boutlélis" d'Oran, en doublette filles et garçons et double mixte individuel filles et garçons et tir de précision filles et garçon s. La cérémonie d'ouverture aura lieu le 19 septembre au palais des Sports "Hamou Boutlélis" à Oran à partir de 17 heures, en présence des délégations participantes.

Les délégations étrangères devant participer à ce championnat sont attendues à partir du 17 septembre à l’aéroport international "Ahmed Ben Bella" d'Oran. Elles seront hébergées au niveau du Village méditerranéen d’une capacité d’accueil de 4.266 lits En marge de ce rendez-vous sportif mondial, le programme prévoit des visites à des sites historiques de la wilaya d’Oran et des soirées d'animation au lieu d’hébergement des délégations participantes.