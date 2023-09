La panne informatique géante qui a paralysé toutes les usines de Toyota au Japon pendant une journée la semaine dernière était due à une capacité insuffisante de stockage de données, a expliqué mercredi le numéro un mondial de l'automobile.

"Le dysfonctionnement du système a été causé par l'indisponibilité de certains des multiples serveurs qui gèrent les commandes de pièces", a déclaré Toyota dans un communiqué. Durant une opération de maintenance, des opérations de suppression et de tri ont été effectuées sur des données qui avaient été accumulées, et "une erreur est survenue en raison d'un espace de stockage sur disque dur insuffisant, entraînant l'arrêt du système", a poursuivi le groupe.

"Comme ces serveurs fonctionnaient sur le même système, une défaillance similaire s'est produite sur le dispositif de secours", ce qui a rendu impossible de continuer la production.

"Le système a été rétabli en transférant les données à un serveur avec une capacité plus grande". Toyota assure avoir pris d'autres "contre-mesures" et va réviser ses procédures de maintenance pour évi ter qu'un tel incident ne se reproduise. Le groupe a de nouveau réaffirmé mercredi qu'il ne s'agissait donc pas d'une cyberattaque, cette fois avec plus de certitude.

Toyota exploite 14 usines au Japon, soit 28 lignes de production au total. Ses nombreuses usines à l'étranger n'avaient pas été affectées par la panne. L'an dernier, le groupe avait également été contraint de suspendre toute sa production au Japon pendant une journée en raison d'une cyberattaque ayant touché l'un de ses fournisseurs, Kojima Industries.

Après avoir été surtout affectée en 2022 par les perturbations sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et la pénurie de semi-conducteurs, la production de Toyota a fortement accéléré depuis le début de cette année.

Sa production mondiale a dépassé 5,6 millions de véhicules sur les six premiers mois de 2023, une hausse de 10,3% sur un an et un nouveau record semestriel pour le groupe, selon des chiffres publiés fin juillet. Le groupe (qui comprend aussi ses marques Lexus, Daihatsu et Hino) prévoit d'écouler 11,38 millions de véhicules dans le monde sur son exercice en cours 2023/24, ce qui serait un nouveau record et une hausse de 7,8% sur un an.