Le Qatar prévoit d'investir près de 4 milliards de livres sterling au Royaume-Uni, en mettant l'accent sur la recherche et le développement des énergies vertes, selon des médias britanniques.

La Fondation du Qatar, organisme à but non lucratif, doit financer ce plan sur 20 ans, qui comprendra un partenariat avec le fabricant de moteurs d'avion Rolls-Royce Holdings PLC pour l'expertise technique.

Rolls-Royce s'apprête à offrir son expertise en ingénierie aux chercheurs et entretient un "dialogue positif" avec la Fondation du Qatar au sujet d'un "centre de technologie climatique".

Sur les 4 milliards de livres sterling d'investissement prévus, 1,5 milliard servira à financer le développement de nouvelles idées en matière d'énergie verte, dans le but de créer des entreprises "licornes" d'une valeur d'un milliard de dollars américains, toujours selon la presse locale.