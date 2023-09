Les travaux de l’université d’été de l’Union nationale des journalistes et des professionnels de l’information algériens (UNJPIA) ont débuté, dimanche à Jijel, avec la participation de 60 adhérents de cette organisation venus de différentes wilayas du pays.

Mosbah Guediri, président de l’UNJPIA, a indiqué, dans une allocution prononcée à la salle de conférences de Jijel, que les participants auront rendez-vous avec de nombreux ateliers de formation liés aux défis auxquels les médias sont confrontés. M. Guediri a ajouté que l’université d’été, qui en est à sa quatrième édition, vient en couronnement des nombreuses activités menées ces derniers temps par l’UNJPIA, et qui s’inscrivent dans le cadre du développement et de la mise à niveau des membres de l’Union dans le domaine des médias.

Pour sa part, Said Teknia, chef du bureau de wilaya de Jijel de l’UNJPIA, soulignant que le programme élaboré au profit des participants a consisté en un amalgame entre la formation et le divertissement, a précisé qu’il a été convenu d’un certain nombre de sujets devant être débattus dans les différents ateliers, tels que "la numérisation" et "la Loi sur l’information entre les textes juridiques et la pratique sur terrain".