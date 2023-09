Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyadh Al-Maliki, a informé dimanche l’ambassadeur d’Afrique du Sud auprès de la Palestine, Shaun Benfeld, des derniers développements dans les territoires occupés, notamment les violations de l’occupation sioniste contre le peuple palestinien et ses biens.

M. Al-Maliki, cité par l'agence palestinienne de presse, Wafa, a évoqué les derniers efforts politiques envers la question palestinienne, et souligné à cette occasion la nécessité d'assurer la protection au peuple palestinien, en proie à toutes formes de violations et d'agressions quotidiennes menées par les forces d'occupation.

Il s'est félicité, par ailleurs, de la relation historique entre les deux pays, et du soutien continu de l’Afrique du Sud à la cause palestinienne, devant les instances régionales et internationales. Cela fait suite à la récente visite de M. Al-Maliki à Pretoria, au cours de laquelle il a discuté avec son homologue sud-africaine de nombreuses questions, dont le dialogue stratégiq ue et les consultations politiques entre la Palestine et l'Afrique du Sud pour renforcer et développer une communication continue, outre la coopération dans nombre de domaines, entre autres.