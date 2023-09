La 54e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies doit débuter ce lundi, à Genève, en Suisse, et au cours de laquelle le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, présentera son rapport annuel, indique l'ONU sur son site.

Au cours de l'activité, qui dure jusqu'au 13 octobre, le Conseil aura 29 dialogues interactifs avec des représentants des procédures spéciales, des enquêtes et des mécanismes spécialisés.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, présentera son rapport annuel, en plus de discuter avec le Conseil de la situation dans des pays comme le Soudan, la Birmanie, Haïti et la République démocratique du Congo. Turk participe également aux discussions sur la justice raciale dans les forces de l'ordre.

A la fin de la session, le Conseil nommera 12 nouveaux mandats pour des procédures spéciales sur des sujets tels que la discrimination contre les personnes touchées par la lèpre et les droits des personnes handicapées. Le Conseil des droits de l'homme est un organisme intergouvernemental au sein du système des Nations Unies composé de 47 Etats responsables de la promotion et de la protection de tous les droits de l'homme à travers le monde. Il a été créé par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2006 dans le but de faire face aux situations de violations des droits de l'homme et de formuler des recommandations à leur sujet.

L'ONU se félicite de l'adoption de la Déclaration des dirigeants du G20 à New Delhi

Les Nations unies ont salué l'adoption samedi de la Déclaration des dirigeants du G20 à New Delhi, la décrivant comme un "exemple de leadership efficace" à un moment de grandes divisions dans le monde. Ces dirigeants, réunis dans la capitale indienne pour le sommet annuel du G20, sont parvenus à un accord par consensus sur la Déclaration, qui couvre des questions allant du changement climatique et de la croissance verte à l'égalité entre les hommes et les femmes et à la lutte contre le terrorisme.

Le porte-parole du Secrétaire général de l'ONU a déclaré que l'ONU se félicitait particulièrement de la formulation de la Déclaration concernant l'accélération des progrès vers les Objectifs de développement durable (ODD). "Nous sommes particulièrement heureux de lire les engagements qui y figurent et de constater que nous devons tous redoubler d'énergie et réinvestir dans les objectifs si nous voulons nous approcher de leur réalisation à l'horizon 2030", a indiqué Stéphane Dujarric.

Selon le porte-parole, l'adoption de la Déclaration par consensus après de longue s négociations reflète également le rôle de l'Inde, qui assure actuellement la présidence du G20, "en tant que leader du Sud et des pays en développement. Cela met en évidence les capacités de l'Inde en tant que bâtisseur de ponts, politiquement et géographiquement". Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s’est rendu à New Delhi avec un appel "simple mais urgent" aux dirigeants du G20 : se rassembler pour résoudre les plus grands défis de l'humanité, particulièrement en matière d'action climatique et de développement durable.

Par ailleurs, le G20 a également décidé samedi d'admettre l'Union africaine (UA) en tant que nouveau membre à part entière, une décision saluée par les Nations unies. "Cette décision reflète l'influence et l'importance croissantes de l'Afrique sur la scène mondiale", a affirmé M. Dujarric.