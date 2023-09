L'Ethiopie a annoncé dimanche la fin du remplissage du Grand barrage de la Renaissance (Gerd) sur le Nil, présenté comme le plus grand d'Afrique et source de désaccords avec l'Egypte et le Soudan voisins.

"C'est avec grand plaisir que j'annonce que le quatrième et dernier remplissage (d'eau) du barrage de la Renaissance a été réalisé avec succès", a déclaré dimanche le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed dans un message posté sur le réseau social "X" (ex-Twitter). "Il y a eu beaucoup de défis, nous avons souvent été poussés à faire marche arrière. Nous avons eu un défi interne et des pressions extérieures. Nous avons atteint (ce stade) en faisant face avec Dieu", a-t-il ajouté.

"Je crois que nous terminerons ce que nous avons prévu", a affirmé le dirigeant éthiopien. Le service de communication du gouvernement éthiopien a salué dans un message sur le même réseau social "un cadeau pour des générations", ajoutant: "La génération héroïque d'aujourd'hui construira l'Ethiopie forte de demain sur des bases solides".

Cette annonce intervient alors que des négociations entre l'Ethiopie , l'Egypte et le Soudan, interrompues depuis avril 2021, avaient repris le 27 août dernier.

Ces dernières années, Khartoum et Le Caire, qui voient le barrage comme une menace pour leur approvisionnement en eau, ont à plusieurs reprises demandé à l'Ethiopie de cesser le remplissage du réservoir du Gerd, en attendant un accord tripartite sur ses modalités de fonctionnement.

Avec ce mégabarrage hydroélectrique (1,8 km de long, 145 mètres de haut) capable de générer à terme plus de 5.000 mégawatts, l'Ethiopie entend doubler sa production d'électricité, à laquelle environ seulement la moitié de ses quelque 120 millions d'habitants ont actuellement accès. La construction du Gerd, qui a coûté environ 3,5 milliards d'euros, a débuté en 2011.