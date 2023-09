Vingt-six corps ont été retrouvés et environ 44 personnes sont toujours portées disparues après le naufrage d'un bateau dans la zone administrative de Mokwa, dans l'Etat du Niger, dans le centre du Nigeria, ont annoncé les autorités locales.

L'accident du bateau s'est produit dimanche entre les barrages de Jabba et de Kainji, dans le secteur de Gbajibo. L'Agence de gestion des situations d'urgence de l'Etat du Niger (NSEMA) a confirmé que plus de 100 personnes se trouvaient à bord du bateau au moment de l'incident, ajoutant que les victimes se dirigeaient vers leurs fermes de l'autre côté du fleuve Niger.

Ibrahim Husseini, porte-parole de la NSEMA, a déclaré que l'agence travaillait en collaboration étroite avec les responsables de l'administration de Mokwa et avec des plongeurs locaux pour coordonner une opération de recherche et de sauvetage sur le lieu de l'incident. "Jusqu'à présent, 26 corps ont été retrouvés, et plus de 30 personnes ont été secourues dans le cadre de l'opération. Plus de 100 personnes se trouvaient à bord du bateau lorsque l'incident s'est produit", a-t-il ajouté.