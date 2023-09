Le Syndicat des médecins soudanais a annoncé, dimanche soir, que le bilan de la frappe aérienne ciblant un marché au sud de la capitale, Khartoum, s'est alourdi à 43 morts, sur fond d'affrontements continus entre l'armée et les Forces de soutien rapide (FSR).

Un précédent bilan a fait état de 30 morts. Le syndicat (non gouvernemental) a déclaré dans un communiqué que "la région de Mayo, à Janoub al-Hizam, a été témoin de violents et sanglants bombardements, qui ont fait des dizaines de morts et de blessés".

D'après la même source, l'attaque a fait au moins 43 morts et plus de 55 blessés. Dans un communiqué, les services d'urgence ont affirmé que le bilan des victimes du raid aérien visant le marché de Goro, dans la région du Mayo, s'est alourdi à 40 morts''.

Dans la matinée de dimanche, de violents affrontements ont repris entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide, à l'arme lourde et légère, au sud de Khartoum.

Selon des témoins, les quartiers de "Jabra", "Al-Shajara", "Mayo" et "Al-Azhari", au sud de Khartoum, ont été touchés par des affrontements. De leur côté, les FSR ont indiqué, dans un communi qué publié sur la plateforme "X", que l'armée soudanaise "a mené dimanche matin un raid aérien au sud de Khartoum".

Depuis la mi-avril, l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide se sont engagées dans des affrontements armés qu'une série de trêves n'a pas pu arrêter, faisant plus de 3 000 morts, pour la plupart des civils, et plus de 4 millions de déplacés et de réfugiés à l'intérieur et à l'extérieur du pays, selon les Nations unies.

L'armée et les FSR se renvoient la balle quant à la responsabilité dans le déclenchement des combats et dans les violations commises lors des trêves successives.