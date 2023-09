Le président russe Vladimir Poutine et le président de la Transition au Mali, Assimi Goïta, se sont déclarés dimanche favorables à un règlement politique au Niger.

Lors d'un entretien téléphonique "à l'initiative de la partie malienne", les deux dirigeants ont notamment évoqué la situation au Niger, estimant qu'il fallait y régler la crise "par des moyens politico-diplomatiques", a indiqué un communiqué du Kremlin, rapporté par l'agence de presse Sputnik.

"Lors des discussions sur la stabilité en Afrique de l'Ouest et dans la zone saharo-sahélienne, l'opinion a été exprimée sur la nécessité de résoudre la situation au Niger par des moyens politiques et diplomatiques", a noté le texte. Pour rappel, l'initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour le règlement politique de la crise au Niger, s'articule autour de six axes et s'inscrit dans le cadre d'une vision garantissant le respect du principe de rejet des changements anticonstitutionnels, d'une part, et l'adhésion de toutes les parties autour de l'option pacifique, loin de toute intervention militaire, d'autre part .

Le Niger fait face à une menace d'une intervention militaire brandie par la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao), après le changement anticonstitutionnel du 26 juillet dernier.