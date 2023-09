Plus de 700.000 personnes se suicident chaque année dans le monde, alors que le nombre de ceux qui tentent de se donner la mort est bien supérieur à ce chiffre, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

A l’occasion de la Journée mondiale de prévention du suicide, coïncidant avec le 10 septembre de chaque année, l'OMS a appelé les gouvernements, les communautés, les familles, la société civile et les individus à "créer de l’espoir par l’action" et à soutenir les survivants et tous ceux qui ont perdu des proches à cause de cette tragédie.

L'agence onusienne estime que plus de 700.000 personnes se suicident chaque année dans le monde, alors que le nombre de ceux qui tentent de se donner la mort est bien supérieur à ce chiffre.

Selon un rapport mondial publié à cette occasion par l'OMS, plus de 77% des suicides surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

D'après l'Organisation mondiale de la santé, la prévention du suicide nécessite la mise en œuvre d'interventions efficaces et fondées sur des données probantes.

Elle recommande de prendre des mesures pour réduire l'accès aux moyens de suicide, tels que les pesticides, les armes à feu et certains médicaments, et d'interagir avec les médias afin d'assurer une couverture médiatique "responsable" des cas de suicide. L'OMS préconise également de "renforcer les compétences sociales et émotionnelles des adolescents et de veiller à ce que les comportements suicidaires soient identifiés précocement chez les personnes qui en sont victimes et que leur état soit évalué, traité et suivi".