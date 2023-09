Le Mozambique et Mali ont composté leur billet pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN-2023 de football, prévue du 13 janvier au 11 février 2024 (Côte d'Ivoire), à l'issue des matchs de la 6e et dernière journée des qualifications disputés samedi et devant se poursuivre jusqu'au 12 septembre 2023.

Les Mozambicains ont arraché leur qualification, samedi, dans les derniers instants d’un match somptueux face au Bénin (3-2).

Après l'ouverture du score des Béninois à la 20e sur penalty, les hommes de Chiquinho ont réussi à égaliser sept minutes plus tard par Witi (27e), avant de prendre l'avantage par Guimaraes (31e). Au retour des vestiaires, au pied du mur, les Béninois reprennent les choses en main.

Jodel Dossou pense avoir offert la qualifications aux Guépards mais cela n'était pas sans compter sur l'abnégation d’un homme : Clézio Bauque, qui durant le temps additionnel envoie le Mozambique en Côte d’Ivoire.

De son côté, le Mali a terminé sa campagne de qualification à la CAN-2023, sur un carton 4-0 face au Soudan du Sud, qui leur permet de valider le ur ticket pour la CAN 2023.

Avec 13 buts, les hommes d’Eric Chelles sont la deuxième meilleure attaque de l'épreuve derrière le Nigeria.