Les boxeurs algériens Mourad Kadi (+92 kg) et Khelif Hadjila (60 kg) ont composté leur billet pour les quarts de finale, alors que trois boxeurs feront dimanche leur entrée en lice pour le compte de la deuxième journée du Tournoi pré-olympique qui se déroule à Dakar au Sénégal (9-14 septembre), qualificatif aux Jeux olympiques 2024 à Paris (France).

Dans la catégorie des plus de 92 Kg, Mourad Kadi a pris le dessus, par arrêt de juge-arbitre, sur le Ghanéen Akankolim David Bawah, pour le compte des 8es de finale. L'Algérien disputera son combat des quarts de finale mercredi face au Camerounais Mvogo Amougou Zacharie Serge, exempt au premier tour.

La boxeuse Khelif Hadjila (60 kg) a dominé l'Egyptienne Mohamed Rahma Mahfouz. La médaillée d'or aux Jeux méditerranéens d'Oran et aux Jeux sportifs arabes affrontera la Mozambicaine Mulungo Isabel Sandra, mercredi pour le compte des quarts de finale. Pour cette deuxième journée de compétition, Boualem Roumaissa (51 kg), championne d'Afrique en titre, sera opposée à la Namibienne Ngesheya Ndapandura, pour le compte des 8es de finale et cela après avoir composté son billet la veille (samedi), en prenant sans surprise le dessus sur l'Ethiopienne Gayiza Betelhem Gezahegn.

De son côté, Younes Nemouchi (80 kg), défiera l'Ougandais Bwogi Shadiri, pour le compte des 8es de finale. En 16es de finale disputés samedi, l'Algérien avait assuré sa qualification en battant, par abandon, l'Ivoirien Kaba Ibrahim. Pour ses débuts dans ce rendez-vous pré-olympique de Dakar, Aït Bekka Jugurtha (63,5), médaillé d'or aux Jeux méditerranéens d'Oran et les Jeux sportifs arabes d'Alger, montera sur le ring face au Zambien Chilata Andrew, pour le compte des 16es de finale.

Lors de la première journée disputée samedi, cinq boxeurs algériens sur les six engagés avaient composté leur billet pour le deuxième tour, alors que Yaiche Youcef-islam (71 kg) a été sorti dès le premier tour de la compétition, en s'inclinant face à l'Egyptien Elawady Omar Elsayed.

Trois boxeurs se sont qualifiés en 8es de finales : Boualem Roumaissa (51 kg), Younes Nemouchi (80 kg) et Hichem Maouche (57 kg), alors que Mourad Kadi (+92 kg) et Khelif Hadjila (60 kg) ont composté leur billet pour les quarts de finale.

Selon les résultats du tirage au sort effectué vendredi à Dakar, Meziane Mohamed-Amine (51 kg) montera sur le ring, lundi pour le compte des 8es de finale, face au vainqueur du combat opposant le Gambien Corr Marry au Togolais Vlavonou Olivier. Mohamed Houmri (92 kg) fera son entrée face au Libyen Ifraydhan Mohamed Mustafa, lundi pour le compte des 8es de finale.

De leur côté, Selmouni Chahira (57 Kg) et Khelif Imane (66 kg) débuteront lundi face à la Malienne Camara Marine Fatouma et la Marocaine Bel Ahbib Oumayma, pour le compte des 8es de finale. Abdelkader Hadjala Fatma-Zohra (54 kg), exempte au premier tour, sera opposée à la victorieuse du combat opposant la Tunisienne Jlassi Chada à la Sénégalaise Ndong Malmouna, mercredi pour le compte des quarts de finale.

Composée de 12 pugilistes (7 messieurs et cinq dames), la sélection algérienne est conduite par les entraîneurs nationaux, Ahmed Dine et Noureddine Touilbini (messieurs) et Abdelhani Kenzi et Mohamed Chaouia (dames). Au tournoi pré-olympique de Dakar, le vainqueur uniquement valide son billet aux JO de Paris chez les messieurs, alors que les finalistes de chaque catégorie se qualifieront chez les dames.