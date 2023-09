L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a indiqué vendredi que l'alphabétisation restait confrontée à des défis, car environ 763 millions

de jeunes et d'adultes dans le monde n'avaient pas la capacité de lire et d'écrire en 2020.

Cette année, le thème de la Journée internationale de l'alphabétisation est "Faire progresser l'alphabétisation dans un monde en transition : jeter les bases de sociétés durables et pacifiques".

L'UNESCO affirme que "malgré les progrès réalisés dans le monde, l'alphabétisation reste confrontée à des défis, car environ 763 millions de jeunes et d'adultes dans le monde n'avaient pas la capacité de lire et d'écrire".

La récente épidémie de COVID-19 et d’autres catastrophes ont exacerbé le problème de l’analphabétisme, selon l'agence onusienne. L'UNESCO affirme que les changements rapides dans le monde ont encore entravé les progrès visant à permettre aux gens d'apprendre à lire et à écrire et ont alimenté les inégalités.

Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, le taux d’enfants de 10 ans qui ne savent ni lire ni écrire et ne comprennent pas comment lire une phrase simple est passé de 57% en 2019 à 70% en 2022. A l'occasion de la Journée internationale pour protéger l'éducation contre les attaques, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a envoyé un message affirmant que l'éducation est le moyen d'avoir un avenir meilleur pour tous. Il a appelé tous les pays à "garantir que les écoles, les enfants et les enseignants soient toujours protégés", tout en exhortant les pays à "ratifier la Déclaration sur la sécurité dans les écoles".b