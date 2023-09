La brigade de la police judiciaire relevant de la Sûreté de la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs a saisi plus de 550 g de cocaïne et arrêté trois individus, a indiqué samedi un communiqué des services de Sûreté de la wilaya d'Alger.

L’opération est intervenue "suite à l'exploitation d'informations parvenues aux mêmes services faisant état de deux individus qui s'adonnaient au trafic de drogue dure à proximité d'un hôtel à Bir Mourad Raïs, les éléments de la police judiciaire ont arrêté les deux individus à bord d'un véhicule stationné à l'endroit signalé et saisi, après leur fouille, des sommes d'argent et des sacs en plastique contenant la drogue dure (cocaïne)", a précisé la même source.

La fouille du véhicule s'est soldée également par la saisie "d'une petite balance utilisait dans le trafic de la drogue dure, des sacs en plastique vides utilisaient pour enrober ces poisons ainsi qu'une sacoche noire contenant des sommes d'argent provenant de la vente", a ajouté le communiqué. Poursuivant l'enquête "les mêmes éléments ont arrêté un autre véhicule à son bord un aut re mis en cause, une plaque de cocaïne de forme rectangulaire et un petit sac contenant la même substance", selon la même source. L'opération s'est soldée par la saisie de "557,15 g de cocaïne, 6 g de drogue dure de type extasie, deux lames et une paire de ciseaux utilisaient pour découper la drogue, une bande en plastic utilisait pour enrober la drogue dure, une arme blanche, une balance électronique, 295.000 dinars algériens provenant de la vente et un véhicule touristique".