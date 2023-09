Six points de vente directe des produits halieutiques et aquacoles ont été ouverts, dimanche à Alger, sous le slogan "du producteur au consommateur", et ce parallèlement à la rentrée sociale.

Cette initiative qui se poursuit jusqu'au 16 septembre, s'inscrit dans le cadre de la stratégie suivie par le ministère de la Pêche et des productions halieutiques pour la vente directe de ces produits, en coordination avec les équipementiers de navires, les mandataires et les éleveurs.

L'ouverture de l'initative a été présidée par le directeur de la Chambre algérienne de la pêche et de l'aquaculture (CAPA), Nabil Aouiche, accompagné du directeur de la pêche et des productions halieutiques de la wilaya d'Alger. A cette occasion, M. Aouiche a indiqué à l'APS que l'opération de vente se déroule au niveau des communes de Zéralda, d'El Harrach, de Tamanfoust et de Bordj El Kiffan ainsi qu'au Port d'Alger et à la Place des martyrs. Cette opération vise à permettre aux citoyens d'acquérir des productions halieutiques à des prix "raisonnables" et "acceptables", à travers la vente directe et qui dev ra contribuer à réduire les coûts au profit du consommateur, parallèlement à la rentrée sociale, en sus d'assurer "un produit d'une valeur nutritionnelle importante", ajoute M. Aouiche.

Selon le même responsable, la daurade moyenne est cédée à 1.090 DA, la petite daurade à 990 Da et le tilapia à 550 DA , tandis les prix de la sardine, oscillent entre 200 et 250 DA. M. Aouiche a également affirmé que ces points sont ouverts à différentes occasions, à raison d'un point ou deux dans chaque wilaya, avec la possibilité de rester ouverts tout au long de l'année, selon le taux d'affluence sur ces points qui devra assurer la stabilité des productions halieutiques et aquacoles. De son côté, le directeur de la Pêche et des productions halieutiques de la wilaya d'Alger, a mis en avant "la grande affluence des citoyens depuis le lancement de cette opération, exprimant leur satisfaction des prix".

Cette initiative vise à mettre la production halieutique à la portée du citoyen, à contribuer à la régulation des prix du marché et à diversifier l'offre nationale de poissons, en sus des viandes rouges et blanches.