Une délégation du groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Chili" entamera, à partir de samedi, une visite de 5 jours à la République du Chili, sur invitation du président du groupe homologue de la Chambre des députés chilienne, a indiqué un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Cette visite "a pour objectif de consolider les liens d'amitiés entre les deux pays et examiner les moyens de coopération bilatérale à travers les canaux parlementaires et ce par des consultations sur les questions d'intérêt commun et les moyens de tirer profit mutuellement des expériences des deux pays", a précisé la même source.

Au programme de cette visite "plusieurs rencontres avec des parlementaires et nombre de responsables exécutifs, en plus de visites à quelques sites historiques", selon la même source. La délégation du groupe parlementaire est composée de M. Hami Kada, président du groupe et chef de délégation, Ibrahim Saadell, Hamidi Youcef, Belkhiri Rabah et Nekkar Mohamed Salem.