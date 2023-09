Le lancement prochainement d'un prix national de la meilleure publication scientifique, portant notamment sur la sécurité énergétique, alimentaire et sanitaire, a été annoncé, samedi à Alger, à l'occasion de la 3ème Assemblée générale ordinaire du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies (CNRST).

L'annonce a été faite, conjointement, par le président du CNRST, Mohamed Tahar Abadlia, et le PDG de Sonatrach et membre du Conseil, Toufik Hakkar. Ce concours entre dans le cadre de la convention entre le CNRST et Sonatrach pour un rapprochement du secteur de la recherche scientifique et celui du milieu industriel.

"Ce concours est destiné aux chercheurs algériens ayant réalisé des publications scientifiques parues dans des revues internationales", a indiqué M. Hakkar, précisant que "la liste des lauréats sera annoncée avant la fin de l'année".

Dans le même contexte, Pr El Hadi Benyoussef, directeur des études au sein du CNRST, a affirmé en sa qualité de membre de la commission mixte (CNRST-Sonatrach) de décernement du prix, que "les candidats doivent être impérativement des chercheurs algériens exerçant dans des structures de recherche publiques universitaires en Algérie". "Les chercheurs doivent également être les concepteurs de publications scientifiques parues dans des revues scientifiques de renommée mondiale", a-t-il ajouté.