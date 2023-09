Le milieu de terrain international algérien Adlène Guedioura, libre de tout engagement, s'est engagé pour deux ans avec le CR Belouizdad, a annoncé le champion d'Algérie en titre de Ligue 1 Mobilis.

"Bienvenue au char d'assaut Adlène Guedioura chez les Rouges" a écrit le CRB dans un bref communiqué, diffusé sur ses réseaux sociaux, au bas d'une photo du robuste milieu récupérateur, âgé de 37 ans.

Un deuxième gros coup sur le marché des transferts après celui du gardien international Raïs Wahab M'Bolhi, qui avait signé vendredi dernier, également pour deux ans.

Le CRB semble privilégier la carte de l'expérience, n'hésitant pas à engager des joueurs de plus de 35 ans, pour augmenter ses chances de jouer les premiers rôles en Ligue des champions : le rêve suprême des fans belouizdadis.

Né le 12 novembre 1985 à La Roche-Sur-Yon (Vendée/France), Guedioura a joué dans plusieurs pays au début de sa carrière, particulièrement en Belgique et en Angleterre, avant de se rendre au Qatar, où il porté les couleurs d'Al Duhaïl, puis Al-Wakrah.

Il compte 63 sélections en équipe nationale et deux buts sous le maillot Vert.

Le CRB affrontera la formation sierra-léonaise de Bo Rangers au deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF.

La manche aller aura lieu en déplacement (15-17 septembre) et le retour (29, 30 septembre et 1er octobre 2023).