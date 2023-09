Le dossier du candidat Walid Sadi à l'élection présidentielle de la Fédération algérienne de football prévue le 21 septembre, est le seul qui a été retenu par la commission électorale, a annoncé l'instance fédérale vendredi soir sur son site officiel.

En revanche, les quatre autres dossiers de candidatures déposés par Benaida Abdelkrim, Dif Keddour, Ighil Ali Meziane et Medouar Abdelkrim ont été rejetés pour différentes raisons, selon la même source.

Les dossiers de Benaida et Dif ont été rejetés pour "non conformité et sans liste", celui de Meziane Ighil est rejeté pour "mandatement non conforme et sanction sportive grave", tandis que celui de Medouar est rejeté pour "manque de niveau universitaire et sanction sportive grave", précise le communiqué de la FAF.

Le calendrier électoral se poursuivra comme suit: les 9 et 10 septembre dépôt des recours, les 11 et 12 étude des recours, tandis que la publication de la liste des candidats retenus est prévue le 12 septembre. Enfin, l'assemblée générale élective aura lieu le 21 septembre à 10h00.