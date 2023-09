La sélection algérienne (Garçons/Filles) des moins de 18 ans a décroché neuf médailles, dont trois en or, vendredi, lors de la première journée des championnats arabes de la catégorie, organisés du 8 au 11 septembre courant dans le Sultanat d'Oman.

Deux des trois médailles d'or ont été l'œuvre du jeune Louaï Lamraoui dans l'épreuve du 110m/haies et celle du saut en longueur, alors que la troisième médaille en métal précieux a été glanée par Malak Belhadi, dans l'épreuve du 100m/haies.

Les épreuves du 100m/haies et du 110m/haies ont été marquées par la participation de deux autres algériens, à savoir : Chaïma Aoudia chez les filles et Gasmi Zahreddine chez les garçons, et qui ont tous les deux pris l'argent, grâce à leurs deuxièmes places.

En plus du 100m/haie, Aoudia a disputé l'épreuve du saut en longueur et elle s'y est contentée du bronze, tout comme sa compatriote Douaâ Bensafi dans l'épreuve du 100m. Les autres médailles décrochées par l'Algérie au cours de cette première journée de compétition étaient en argent et elles ont été l'œuvre de Haïthem Arafat Ben Aoula au lancer du javelot et Mazigh Sakhri en longueur.

L'Algérie a engagé un total de 38 athlètes dans cette compétition, avec l'objectif de bien représenter les couleurs nationales, en essayant de glaner le plus de médailles possible.