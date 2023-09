Le Club des prisonniers palestiniens a fait état jeudi, de la dégradation de l'état de santé

d'un jeune détenu palestinien en raison de la négligence médicale, au niveau d'une prison

de l'occupation sioniste.

Asif Al-Rifai, âgé de 21 ans, est atteint d'un cancer.

Il est de la ville de Kafr Ain à Ramallah, et son état de santé ne s'améliore pas au niveau de la clinique de la prison de Ramla, a dénoncé le Club dans un communiqué relayé par l'agence palestinienne de presse, Wafa.

Il a commencé à recevoir un traitement (chimique et biologique) en mars de cette année, soit environ sept mois après la date de son arrestation le 24 septembre 2022, malgré les alertes sur la base de comptes rendus médicaux, sur le niveau de danger auquel il faisait face au moment de son arrestation, a ajouté la même source.

Plus de 600 détenus palestiniens malades croupissent actuellement dans des geôles de l'occupation sioniste dans de graves conditions de détention. Parmi eux, 200 souffrent de maladies chroniques et graves comme des cancers et des tume urs à des degrés divers, outre la paralysie et l’insuffisance rénale entre autres. La négligence médicale est une politique utilisée par l'occupation sioniste contre les détenus palestiniens, entraînant souvent vers la détérioration grave de la santé, et conduisant en conséquence à la mort. Quelque 4.700 Palestiniens dont 150 enfants et 34 femmes sont détenus dans des prisons sionistes.

Ce nombre comprend 835 Palestiniens placés en "détention administrative", qui permet la détention de Palestiniens sans inculpation ni procès pour des périodes allant de trois à six mois renouvelables.