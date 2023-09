L’Algérie se lancera dans la production des cristaux d’insuline à partir du premier semestre de l’année 2024, après la signature d’une convention de coopération entre Saidal et un partenaire chinois, a annoncé jeudi le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun.

Le ministre a indiqué, dans une déclaration à la presse en marge de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya d’Oran, que les cristaux d’insuline (matière première dans la fabrication de l'insuline) sont produits dans quatre usines à travers le monde, qualifiant le lancement de sa fabrication en Algérie de grand pas. Le marché de l'insuline en Algérie représente 420 millions d'euros par an, avec un nombre de diabétiques insulinodépendants avoisinant les 2,5 millions, a-t-il déclaré.

Il a également souligné que son ministère s'est engagé à réduire le coût de l'insuline de 50 pour cent d'ici la fin 2023, notant qu’il y a aujourd'hui trois usines qui produisent différents types d'insuline. Ali Aoun a encore affirmé, dans ce sens, que d’ici à la fin 2024, l'Algérie s era complètement autonome en matière de production d'insuline.

Abordant le climat actuel de l’investissement en Algérie, notamment après l'adoption de la nouvelle loi sur les investissements, il a souligné que l’impact de celle-ci est palpable sur le terrain. M. Aoun a rappelé que près de 585 projets dans le secteur de l’industrie pharmaceutique étaient gelés depuis 2017, pour des "raisons futiles", ajoutant que l’adoption de la nouvelle de loi de l’investissement a permis le dégel de 80 % d'entre eux en quatre mois.

Au sujet de la construction automobile, le ministre a affirmé que le cahier de charges est claire, soulignant qu’aucune autorisation d’introduction de véhicules au marché algérien ne sera accordée aux entreprises qui ne se lanceront pas dans la réalisation d’usines.

A ce propos, il a annoncé que des voitures des marques "Opel" et "JAC" seront sur le marché national avant la fin de l'année en cours. Le ministre a inspecté le projet d'achèvement de l'annexe du Laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques, qui couvrira 16 wilayas de l'Ouest et du Sud-ouest du pays, dont le taux d’avancement a atteint 97%, et qui sera réceptionné à la fin du mois de septembre courant.

Ali Aoun a également visité le complexe sidérurgique "Tosyali Algérie" ainsi que l'usine "AlfaPipe" à Bethioua, spécialisée dans la fabrication de tubes de transport d'eau, de pétrole et de gaz. Cette usine est en arrêt depuis 2019 et sa direction a été récemment confiée au complexe "I-Metal", a-t-on expliqué sur place.

Le ministre a donné des instructions pour accélérer la remise en production de cette usine. M. Aoun, qui a suivi une présentation détaillée sur les capacités du secteur industriel à Oran, a également affirmé que la capitale de l'Ouest du pays est considérée comme pôle industriel important qui regroupe 30 pour cent de l'industrie nationale.