Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf s'est entretenu, vendredi à Budapest, avec son homologue hongrois, M. Péter Szijj?rt?, dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue en Hongrie, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avant de tenir une séance de travail élargie aux délégations des deux pays, indique le ministère dans un communiqué.

L'entretien a porté essentiellement sur les moyens d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations de coopération et d'amitié entre les deux pays, ainsi que sur les questions internationales et régionales qui sont au cœur des préoccupations des politiques étrangères des deux Etats, note la même source.

Dans ce contexte, M. Attaf a affirmé que sa visite avait pour objectif d"'affirmer l'engagement de l'Algérie à consolider ses liens avec la Hongrie et à œuvrer à la réunion des conditions favorables à la croissance et au développement de ces relations". Au terme des consultations, M. Attaf a mis en avant, dans une déclaration à la presse, "la profondeur des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, lesquelles remontent à la Glorieuse Guerre de libération qui a bénéficié du grand soutien et de la solidarité de l'Etat et du peuple hongrois".

De son côté, le ministre hongrois des Affaires étrangères a passé en revue "les nombreux points communs entre les deux pays", citant, entre autres, "leur attachement à la paix et à la liberté, mais également à leur souveraineté et à l'indépendance de leur politique étrangère". Concernant les conclusions des consultations avec son homologue hongrois, M. Attaf a insisté sur "la convergence des vues sur nombre de démarches pratiques à même de renforcer les contacts bilatéraux tant au niveau officiel que dans les milieux des hommes d'affaires, de dynamiser les différents mécanismes de coopération bilatérale et d'accroître la valeur des échanges commerciaux et des investissements entre les deux pays".

Le ministre a, par la même occasion, fait état de "plusieurs projets en cours de réalisation ou en phase d'étude dans d'importants domaines tels que les énergies conventionnelles, les énergies renouvelables, la formation, la coopération sécuritaire, l'agriculture, la pêche et le transport aérien".

Le ministre hongrois des Affaires étrangères a, pour sa part, exprimé "la volonté de son pays d'importer le gaz algérien dans le cadre de sa s tratégie visant la diversification de ses sources d'approvisionnement".

M. Attaf met en avant les efforts de l'Algérie en faveur des solutions pacifiques aux crises

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf a affirmé, vendredi à Budapest, dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue en Hongrie, chargé par le président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune, avoir informé son homologue hongrois des efforts déployés par l'Algérie en vue d'apaiser les situations de conflit, en privilégiant le dialogue et les négociations afin de promouvoir des solutions pacifiques aux crises, indique le ministère dans un communiqué. M. Attaf "a informé son homologue hongrois des efforts déployés par l'Algérie, sous la direction du Président Abdelmadjid Tebboune, en vue de contribuer à apaiser les situations de conflit, en privilégiant le dialogue et les négociations afin de promouvoir des solutions pacifiques aux crises, notamment au Niger, au Mali et en Libye", note la même source.

Il a, en outre, affirmé que "la question du Sahara occidental a été évoquée, ainsi que l'impératif d'appuyer les efforts consentis par les Nations unies à travers l'Envoyé personnel du Secrétaire général, M. Staffan de Mistura pour la relance du processus politique afin de permettre aux deux parties au conflit de parvenir à une solution juste et durable qui assure le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, conformément aux principes consacrés par la légalité internationale".

S'agissant des questions régionales et internationales d'intérêt commun, les entretiens entre les deux parties ont été l'occasion "d'échanger les vues et les analyses sur de nombreuses questions, notamment le conflit russo-ukrainien, les situations dans le Sahel africain, la crise au Niger, outre la question du Sahara occidental", selon la même source.

Le chef de la diplomatie hongroise a affirmé, pour sa part, que son pays "soutient fortement les efforts de l'Algérie et son initiative visant le règlement de la crise au Niger et le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans ce pays", soulignant l'importance de la dimension régionale de l'initiative du président Abdelmadjid Tebboune qui souligne la nécessité de traiter la problématique du développement économique au Sahel".

Au terme des discussions, M. Attaf a dit avoir demandé à son homologue hongrois de faciliter la participation de l'Algérie à l'une des réunions du groupe de "Visegrad" pour l'informer de la situation dans la région du Sahel et ses démarches visa nt l'instauration de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité dans cet espace régional.

Le groupe de "Visegrad" est composé de quatre pays, à savoir la République Tchèque, la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie. Déplorant le blocage marquant actuellement les relations de partenariat entre l'Algérie et l'UE, M. Attaf a exprimé le souhait "de voir la Hongrie jouer un rôle afin de surmonter cette situation qui porte atteinte aux intérêts des deux parties, d'autant que la Hongrie assumera la présidence tournante de l'UE au deuxième semestre de l'année prochaine".