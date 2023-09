L'Algérie a fermement condamné les attaques terroristes qui viennent d’endeuiller le Mali et exprimé sa sympathie et sa solidarité face à cette épreuve que lui impose le fléau terroriste, indique vendredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger. "L’Algérie condamne fermement les attaques terroristes qui viennent d’endeuiller le Mali frère et voisin.

Elle lui exprime sa sympathie et sa solidarité face à cette épreuve que lui impose le fléau terroriste", souligne le communiqué. L’Algérie tient à "exprimer de nouveau sa ferme conviction que c’est par la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger de bonne foi sur la base d’une volonté politique qui ne souffrirait d’aucune hésitation ni réserve, que le Mali pourra construire un front interne capable de résister aux agressions que le terrorisme fait subir au Mali et au-delà à l’ensemble de la région", ajoute la même source.

De plus, l’Algérie tient à "assurer le Mali que sa disponibilité à travailler avec lui pour la mise en œuvre de cet accord reste entière, car il cons titue le rempart qui préserve la sécurité, la souveraineté, l’intégrité territoriale et la stabilité de ce pays frère", conclut le communiqué.