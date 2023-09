Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a effectué, jeudi, une visite de travail et d'inspection à la Base aérienne d'Oum El Bouaghi (5e Région militaire), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Après la cérémonie d'accueil donnée par le Général-Major Noureddine Hambli, Commandant de la 5ème Région militaire et le Général-Major Mahmoud Laraba, Commandant des Forces aériennes, le Général d'Armée a inspecté des formations relevant des Forces aériennes qui lui ont rendu les honneurs", précise la même source.

Le Chef d'Etat-Major de l'ANP a, ensuite, "suivi un exposé présenté par le Commandant des Forces aériennes portant sur l'état d'avancement des programmes de développement tracés pour cette importante unité, qui s'inscrivent dans le cadre des efforts du Haut Commandement, visant la modernisation du corps de bataille de l'Armée nationale populaire". Il s'est, par la suite, "enquis des installations et des moyens aériens et techniques en dotation au niveau de cette base, où il a reçu des expli cations exhaustives s'y rapportant", ajoute le communiqué. Le Général d'Armée a, à cette occasion, "exhorté l'ensemble des cadres et des personnels sur l'impératif de consentir davantage d'efforts, notamment dans le domaine de la sécurité aérienne et la préservation des équipements mis à disposition, et de mettre en œuvre les programmes de préparation au combat, avec toute la rigueur et la détermination requises, dans l'objectif de maintenir au plus haut niveau la disponibilité opérationnelle de cette base aérienne", conclut le communiqué.