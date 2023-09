Les services de l’Office national de l’assainissement (ONA) de Bordj Bou Arreridj ont mis en œuvre, en coordination avec différents partenaires, un "plan d’action exceptionnel et proactif" pour faire face au risque d’inondation au chef-lieu de la wilaya, a indiqué, samedi, le directeur local de l'Office.

M. Aïssa Othmani a précisé que ce plan destiné à protéger la population de la capitale des Biban, et qui prévoit l’élimination, en priorité, des "points noirs", a été élaboré en exécution des directives des autorités locales et du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

L’opération comprend, au titre d’une première phase, le traitement du lit de l’oued Boumergued, près du marché de gros, le long de la route d’El Anasser, entre le rond-point et la gare routière, selon la même source qui a souligné que l’opération se poursuit en coordination avec différents partenaires à l’instar de l’Etablissement public de gestion des centres d’enfouissement technique et les Direction des Travaux publics et de l’Hydraulique.

Il a également été procédé, au titre de la même opération, au curage et au nettoyage de l’oued Lagraphe traversant la ville de Bordj Bou Arreridj, qui a été débarrassé de quelque 160 tonnes de divers détritus charriés par ce cours d’eau lors des récentes averses, a-t-on également précisé.

Parallèlement à cette opération, une campagne de sensibilisation a été lancée à l’intention des citoyens, invités à respecter les règles de la construction et à éviter le déversement anarchique de déchets et des matériaux de construction sur les trottoirs.