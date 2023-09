La puissance d’énergies renouvelables (EnR) installée à la fin décembre 2022 au niveau

national s'est élevée à 589,7 MW dont 460,8 MW hors hydroélectricité, a indiqué le Commissariat

aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique (CEREFE).

"A la fin décembre 2022, la puissance totale installée en énergies renouvelables (EnR) s’élevait à

589,7 MW (mégawatts) dont 460,8 MW hors hydroélectricité englobant 422,6 MW raccordées au

réseau et 38,2 MW hors réseau", a précisé le Commissariat dans son 3e bilan des réalisations dans le

domaine des énergies renouvelables en Algérie pour la période 2020-2021-2022.

Selon ce document qui porte notamment sur les réalisations enregistrées dans le domaine des

énergies renouvelables, en matière de déploiement sectoriel, de développement du tissu industriel, il

a été enregistrée une augmentation de 5,2% en matière de puissance installé avec une capacité

installée additionnelle de +23,9 MW par rapport à celle cumulée à la fin 2021.

Mais durant la période 2020-2022 la capacité installée a avoisiné 51,6 MW, soit une croissance de

+12,2% comparativement à celle cumulée à la fin décembre 2019, précise-t-on.

Le CEREFE, qui met en avant le recours de plusieurs secteurs aux énergies renouvelables hors réseau,

notamment pour l'électrification des sites isolés, l'éclairage public, la solarisation des écoles,

systèmes et réseaux de transmission, pompage d’eau, notamment pour les puits de parcours pour

l’abreuvement du cheptel et pour l’irrigation, souligne que "tous les secteurs ont intégré les énergies

renouvelables dans leur plan de développement à des degrés variés", et ce dans le cadre de

l’exécution du Plan d’action du gouvernement pour la mise en œuvre du Programme du président de

la République M. Abdelmadjid Tebboune, dans son volet portant sur le déploiement des énergies

renouvelables dans les institutions et infrastructures de l’Etat.

51% des capacités hors réseau installées en zones isolées

Cet établissement, créé fin 2019 auprès du Premier ministre, a relevé une augmentation

"remarquable des installations solaires photo-voltaïques (PV) hors réseau ces trois dernières années.

Les kits solaires avec une puissance totale de 19,3 MW constituent désormais près de la moitié (51%)

du parc solaire PV hors réseau.

A la fin 2022, 5.226 kits solaires photovoltaïque ont été installés dans les zones isolées dont 2883 kits

entre 2020 et 2022 et 1102 kits en 2022.

955 écoles ont été dotées de systèmes solaires photovoltaïques représentant une puissance totale

de 3,9 MW à la fin de l’année 2022, dont plus de la moitié (572 écoles) entre 2020 et 2022 et 115

écoles en 2022.

Quant à l’éclairage public solaire, la même source fait état de près de 132432 candélabres solaires

photovoltaïques déployés à la fin décembre 2022 dont 91256 candélabres solaires entre 2020 et

2022 et 24791 candélabres solaires installés en 2022, ajoutant que les installations de l’éclairage

public solaire totalisent 12,3 MW à fin décembre 2022 soit (32%) des installations solaires hors

réseau.

S'agissant, par ailleurs, du volet relatif au capital humain, nécessaire au développement des ENR, le

CREREF souligne qu'un effort "appréciable a été consenti par les secteurs concernés pour atteindre la

masse critique en termes de ressources humaines qualifiées nécessaires à la réalisation des

différents programmes de développement en la matière", précisant qu'il existe 101 centres et

établissements de formation dans les EnR et l’efficacité énergétique fin 2022 contre seulement 59

centres existant à la fin décembre 2021.

Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels a ainsi formé durant l’année 2021-

2022, 821 diplômés dans les différentes spécialités inhérentes au domaine des énergies

renouvelables et de l’efficacité énergétique, "une nette progression" par rapport au nombre de

diplômés recensé pendant l’année 2020-2021 (308 diplômes), alors que pour l’année 2022-2023,

1781 nouveaux stagiaires sont prévus.

Energie solaire: Plusieurs projets réalisés dans l'éclairage public,électrification des zones d'ombre et

les écoles en 2022

A fin décembre 2022, la capacité cumulée des énergies renouvelables installée par le ministère de

l'Intérieur représente 4,1% du parc national des énergies renouvelables hors hydroélectricité, soit

une capacité de 18,96 MW. Le parc des énergies renouvelables du ministère de l'Intérieur est

constitué de :

- 5226 kits PV pour l’électrifications des zones d’ombre totalisant une capacité de 8,88 MW, soit 47%

des réalisation du ministère et représentant une croissance de +26,7% par rapport à la capacité

cumulée à la fin décembre 2021 et +123% par rapport à celle cumulée à la fin décembre 2019.

- 850 écoles solarisées avec une capacité évaluée à 6,62 MW, soit 35% des réalisations du ministère

de l'Intérieur et représentant une croissance de +10,4% par rapport à la capacité cumulée à la fin

décembre 2021 et +83,4% par rapport à celle cumulée à la fin décembre 2019.

- 34506 points d’éclairage public solaire cumulant une capacité de 3,45 MW, soit 18% des réalisations

du ministère de l'Intérieur et représentant une croissance de +13,8% par rapport à la capacité

cumulée à la fin décembre 2021 et +127,7% par rapport à celle cumulée à la fin décembre 2019.

En 2022, le même ministère a réalisé une capacité de +2,91 MW, soit une croissance de près de

18,2% par rapport à celle cumulée à la fin décembre 2021 (16 MW).

Les nouvelles réalisations consistent en kits Photovoltaïques (PV) pour l’électrification des zones

d’ombre (64%), systèmes PV pour les écoles (22%) et systèmes d’éclairage public solaire (14%).

La capacité installée par le ministère de l'Intérieur durant la période 2020 et 2022, évaluée à +9,85

MW, représente un peu plus que le double de la capacité cumulée installée jusqu’à la fin décembre

2019 (9,11 MW), soit une croissance de +108%.