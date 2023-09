Sonatrach prend part à la conférence internationale "Gastech", qui se déroule entre le 5 et le

8 septembre en cours à Singapour, a indiqué jeudi un communiqué du Groupe.

"Sonatrach prend part aux activités de la conférence internationale "Gastech" tenue cette année à

Singapore du 5 au 8 septembre en cours, avec une délégation de cadres représentants les filières du

Groupe activant dans la production et la commercialisation du gaz naturel et du gaz liquéfié", selon le

communiqué.

La participation de Sonatrach à cette conférence annuelle vient pour affirmer "sa position en tant

que fournisseur traditionnel fiable sur le marché mondial du gaz, qui honore ses engagements

contractuels, avec une stratégie basée sur sa capacité à s'adapter aux exigences du marché mondial

du gaz grâce à la variété d'offres de gaz et la diversité des chaines d'exportation entre les gazoducs,

les structures de liquéfaction et la flotte de méthaniers", a ajouté le communiqué.

La tenue de ce rendez-vous consacré à l'énergie intervient dans un cadre du "consensus mondial que

le gaz naturel est le meilleur carburant pour cette période de transition énergétique globale", ainsi

que le contexte "des défis auxquels fait face le climat économique et géopolitique actuel, que sont

les changements climatiques d'une part, et la satisfaction de la demande croissante sur l'énergie

d'autre part", selon le communiqué.

La conférence "Gastech" est l'une des plus grandes conférences internationales de discussion sur les

plus importantes questions et technologies modernes dans le domaine du gaz naturel, du gaz

liquéfié, de l'hydrogène et de la diminution des émissions du carbone, et ce, avec la participation de

plus de 40.000 participants.

Au programme de cette manifestation, plusieurs assises sur le rôle du gaz et du gaz naturel liquéfié

dans le mix énergétique mondial, ainsi que des discussions sur le rôle du gaz naturel et du gaz

liquéfié dans le renforcement de l'industrie internationale de l'énergie pour faire face aux exigences,

sur le moyen terme, de l'énergie à faible émission de carbone, selon le communiqué.