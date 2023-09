Plus de 12.000 nouveaux enseignants d'éducation physique et sportive (EPS) et près de 4100

enseignants de langue anglaise bénéficieront d'une formation qualifiante à partir de jeudi jusqu'au

18 septembre en cours, en prévision de la prochaine rentrée scolaire.

L'Inspecteur central au ministère de l'Education nationale, Issaad Belabbas a déclaré à l'APS que la

formation touchera plusieurs modules en l'occurrence l'organisation de la scolarisation, la législation

scolaire, la psychologie, la didactique de l'EPS, la planification, les techniques de gestion de classe, la

pratique pédagogique et l'évaluation et le traitement pédagogique.

Ainsi, poursuit l'intervenant, "les enseignants d'EPS au nombre de 12.877 suivront une formation

qualifiante pendant 10 jours à partir de jeudi, prodiguée dans les wilayas par des spécialistes en la

matière (inspecteurs d'EPS de l'enseignement moyen).

La formation d'enseignants dans cette nouvelle matière officialisée dans le cycle de l'enseignement

primaire, intervient après que le ministère a procédé, le 4 septembre dernier à Blida, à la formation

"du noyau national" composé de 60 inspecteurs du cycle d'enseignement moyen, qui seront répartis

sur toutes les directions de l'éducation du pays, après avoir été encadrés par des inspecteurs

qualifiés en la matière pour mener à bien cette tâche, a-t-il dit.

L'introduction de cette matière dans le système éducatif vient en vertu de la décision du président de

la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion du Conseil des ministres le 16 avril

dernier, pour le recrutement de 12.000 enseignants d'EPS, titulaires de diplômes universitaires dans

la spécialité, pour encadrer le sport scolaire dans les écoles primaires, ainsi que la création de la

direction générale des sports scolaires au niveau du ministère.

Pour concrétiser cette initiative, ajoute l'intervenant le ministère de l'Education nationale a réuni

toutes les conditions "matérielles et humaines pour atteindre les objectifs escomptés, notamment en

matière d'espaces prévus pour la pratique du sport au niveau de toutes les écoles à travers le

territoire national avec un encadrement dédié à cet effet", et l'adaptation des programmes de cette

matière par des professionnels.

Concernant l'enseignement de l'anglais, la formation de 4.144 nouveaux professeurs sera entamée

dès jeudi, par les inspecteurs d'enseignement moyen.

M. Belabbas a, en outre, annoncé "la préparation du programme scolaire, l'élaboration du manuel,

son impression et sa distribution".

L'inspecteur central a, enfin, rappelé critères relatifs à la sélection des nouveaux enseignants dans

ces deux matières, à savoir la résidence dans la même commune et l'ancienneté du diplôme.