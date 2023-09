La réunion ministérielle du dialogue politique arabo-japonais, dans sa troisième session, a

souligné mardi au Caire, la nécessité de parvenir à une paix juste, durable et globale dans la région

du Moyen-Orient, en mettant fin à l'occupation sioniste de tous les territoires palestiniens et arabes

depuis 1967, dont El Qods-Est, et le Golan syrien, a rapporté l'agence palestinienne de presse, Wafa.

La réunion a également souligné la nécessité de résoudre toutes les questions liées au statut

permanent, y compris la question des réfugiés palestiniens, conformément à toutes les résolutions

pertinentes de l'ONU, aux principes du droit international, de "terre contre paix", à l'Initiative de paix

arabe adoptée en 2002 et la solution à deux Etats, a ajouté Wafa.

Les ministres ont également affirmé le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, l'illégalité

des activités de colonisation et que l'entité sioniste doit y mettre fin complètement, et se conformer

aux résolutions pertinentes des Nations unies.

Ils ont également souligné la nécessité de rejeter toute action préjugeant du statut final d'El Qods-Est

et de s'abstenir de tout acte de violence ou d'incitation.

Selon l'agence palestinienne de presse, la réunion ministérielle arabo-japonaise a également souligné

l'importance de préserver le statu quo historique inchangé dans les lieux saints d'El Qods-Est

occupée, avec une attention particulière à la tutelle de la Jordanie sur les lieux saints.

D'autre part, les ministres ont exprimé leur inquiétude face à la détérioration de la situation

humanitaire dans la bande de Ghaza, appelant à la fin du bouclage imposé aux personnes et aux

biens dans l'enclave palestinienne.

Ils ont réaffirmé leur intention de poursuivre leur soutien politique et économique à la Palestine,

saluant le soutien de longue date du Japon à la Palestine pour parvenir à son indépendance

économique, y compris l'initiative du "Corridor pour la paix et la prospérité", ainsi que les progrès

réalisés dans la zone agro-industrielle d'Aréha.

Ils ont aussi souligné la nécessité de protéger les civils palestiniens, outre l'importance du rôle de

l'Agence des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Moyen-Orient (UNRWA), et la nécessité

de la soutenir financièrement pour mener à bien la tâche qui lui est confiée.