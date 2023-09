Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé mardi l'ouverture

officielle, le 15 septembre, de la saison chasse 2023-2024.

Le ministère a rappelé qu'"en vertu de la loi N 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425, correspondant au

14 août 2004 relative à la chasse, conformément à ses textes d'application et en sa qualité de

président du Conseil supérieur de la chasse et du patrimoine cynégétique, le ministère de

l'Agriculture et du Développement rural annonce la date de la reprise de l'activité de chasse pour la

saison 2023-2024 qui a été fixée au 15 septembre 2023, selon le plan de chaque wilaya définissant

les périodes de chasse, les espèces chassables et le nombre autorisé pour chaque chasseur".

Dans le cadre de la relance de l'activité de chasse en Algérie, le ministère a pris, via la Direction

générale des forêts (DGF), les mesures nécessaires pour assurer l'efficacité de cette activité

notamment à travers l'organisation et la formation des chasseurs pour obtenir un permis de chasse,

l'installation du Conseil supérieur de la chasse et du patrimoine cynégétique avec le lancement de ses

travaux, la définition des zones réservées à la chasse, outre l'élaboration d'un plan de chasse.

Le ministère a également appelé les conservateurs de forêts à prendre toutes les mesures

nécessaires en prévision de l'ouverture de la saison chasse, en plus de mettre en place les mesures

préventives et sécuritaires relatives à la sécurité des personnes et au respect de l'équilibre

écologique.