Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a reçu, mardi, un appel téléphonique du ministre d'Etat britannique aux Affaires étrangères, Lord Tariq Ahmad, avec lequel il a évoqué les relations de coopération et de coordination entre les deux pays, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, les deux parties "ont passé en revue les relations de coopération et de coordination entre les deux pays, notamment en prévision de l'adhésion de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent à partir de l'année prochaine, et les préparatifs de la prochaine session du dialogue stratégique algéro-britannique, prévue en novembre à Londres", précise la même source.

Les deux ministres ont, également, échangé les vues et les analyses autour des développements de la crise au Niger, à la lumière de l'Initiative de règlement proposée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et évoqué les défis auxquels est confronté le processus de mise en œuvre de l'Accord d e paix et de Réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, ajoute le communiqué.