La sélection algérienne de boxe (messieurs et dames) prendra part au tournoi qualificatif, prévu du 9 au 14 septembre à Dakar (Sénégal), avec l'objectif de décrocher le maximum de places aux prochains Jeux Olympiques 2024 de Paris (France), a indiqué à l'APS Mourad Meziane, directeur technique national (DTN) à la Fédération algérienne de boxe (FAB).

"L'objectif que nous avons fixé avec les staffs techniques nationaux c'est de décrocher le maximum de billets qualificatifs aux JO-2024, mais cette fois-ci la mission ne sera guère facile pour nos représentants avec le nouveau système qui prévoit la qualifications du vainqueur chez les messieurs et les deux finalistes chez les dames.", a déclaré à l'APS Mourad Meziane qui accompagne la délégation algérienne à Dakar.

Composée de 13 pugilistes (7 messieurs et cinq dames), la sélection algérienne qui est arrivée mercredi matin à Dakar, est conduite par les entraîneurs nationaux, Ahmed Dine et Noureddine Touilbini (messieurs) et Abdelhani Kenzi et Mohamed Chaouia (dames).

"Nous avons sélectionné les pugilistes ayant été sacrés lors de la précédente édition des Jeux sportifs arabes qui s'est déroulée en Algérie, que ce soit chez les messieurs avec la présence de Jughurta Aït-Bekka où bien chez les dames avec la sélection de la vice-championne du monde 2022 Imane Khelif et Roumaïssa Boualem, toutes les deux étaient présentes lors de la dernière édition des JO à Tokyo.

La pugiliste Khelif Hadjila, médaillée d'or aux Jeux méditerranéens d'Oran et aux Jeux sportifs arabes, peut aussi créer la surprise.", a ajouté Meziane.

Pour préparer le rendez-vous pré-olympique de Dakar, les sélections algériennes ont effectué un camp d'entraînement de 15 jours en Italie, en présence de boxeurs de pays européens, avant de rallier mercredi matin la capitale sénégalaise.

"Nos boxeurs sont plus que jamais déterminés à aller chercher les premières places qualificatives aux JO de Paris, mais il ne faut surtout pas oublier que les adversaires possèdent également un niveau appréciable, notamment ceux de nos voisins.

Ce tournoi pré-olympique verra la présence de pas moins de 250 pugilistes représentant 35 pays africains.", a encore relevé Mourad Meziane.

Le Comité international olympique (CIO) a apporté quelques changements concernant le quota de la boxe aux JO-2024, maintenu dans sa totalité à 288 qualifiés, mais augmentant le nomb re des dames qui est passé de 86 à 100 à Paris, ainsi que les catégories de poids (5).

Le nombre des messieurs a, par ailleurs, baissé (7 catégories de poids) contre huit à Tokyo. Au tournoi pré-olympique de Dakar, le vainqueur uniquement valide son billet aux JO de Paris chez les messieurs, alors que les finalistes de chaque catégorie se qualifieront chez les dames.

Liste des boxeurs algériens :

Messieurs : Meziane Mohamed-Amine (51 kg), Maouche Hichem (57 kg), Aït Bekka Jugurtha (63,5), Yaiche Youcef-islam (71 kg), Youcef Nemouchi (80), Mohamed Houmri (92 kg) et Mourad Kadi (+92 kg).

Entraîneurs: Ahmed Dine et Abdelaziz Touilbini Dames: Selmouni Chahira (57 Kg), Boualem Roumaissa (51 kg), Abdelkader Hadjala Fatma-Zohra (54 kg), Khelif Hadjila (60 kg) et Khelif Imane (66 kg).

Entraîneurs : Kenzi Abdelhani et Chaouia Mohamed.