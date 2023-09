L'association " 60 millions de consommateurs " vient de publier une étude sur la composition des sachets de thé. Tous contiennent des pesticides, même ceux d'origine biologique.

On ne compte plus les bienfaits du thé, qu'il soit noir ou vert. Pourtant cette plante, adorée par plus de la moitié des Français, n'a pas que des 20/20. L'association " 60 millions de consommateurs " vient de lui faire passer le test des pesticides et elle n'a effectivement pas eu une bonne note...

LES FEUILLES NE SONT PAS NETTOYÉES

Sur les 16 thés noirs et les 10 thés verts en sachet, de différentes marques, qui ont été analysés, absolument tous contiennent des pesticides ! Pour certain, jusqu'à 17 pesticides différents ont été retrouvés. Cela s'explique par le fait que les feuilles de thé ne sont pas nettoyées après la récolte afin de garder toutes les saveurs. Benjamin Douriez, rédacteur en chef de " 60 millions de Consommateurs " et interviewé au micro d'Europe1, rassure toutefois en précisant que les quantités sont faibles et le plus souvent en dessous des limites autorisées.

La grande surprise concerne les sachets de thé biologiques. Eux aussi contiennent des traces de pesticide chimique, mais néanmoins en quantité plus faible que les autres produits. Un thé biologique sort quand même du lot en dépassant la valeur limite autorisée. Cela se justifie par le fait que les pesticides voyagent aussi dans l'air et peuvent passer d'un champ à l'autre.

ABSENCE DE RÉGLEMENTATION POUR UNE MOLÉCULE TOXIQUE

Aux pesticides retrouvés, se rajoute une molécule naturelle mais toxique : l'alcaloïde. Patricia Chairopoulos, journaliste dans l'association, explique chez Europe 1 que si le thé est mal trié lors de la récolte, des mauvaises herbes peuvent se mélanger aux feuilles et sécréter ces molécules jugées cancérigènes pour l'homme. Le souci avec les alcaloïdes, c'est qu'il n'existe aucune réglementation. C'est d'ailleurs pour cela que la marque Kusmi Tea avait choisi de retirer, en début d'année, plusieurs de ces produits pouvant contenir jusqu'à 380 fois la dose à laquelle cette substance pourrait être nocive pour la santé.

Les spécialistes conseillent de changer régulièrement de marque de thé, au moins une fois par mois, afin d'éviter une consommation trop importante de produits dangereux.