L'ONG Générations futures vient de publier un rapport sur la présence de pesticides dans les fruits et les légumes non-bio. Résultat, près des trois-quarts des fruits, et la moitié des légumes, contiendraient des résidus de pesticides.

Le raisin serait le fruit le plus contaminé par les pesticides. C'est ce que montre un rapport de l'ONG Générations futures, basé sur les données fournies par la Direction générale de la Répression des Fraudes ( DGCCRF), allant de 2012 à 2016. Au total, ce sont 19 variétés de fruits et 33 variétés de légumes qui ont pu être étudiées.

L'ONG a alors établi un classement en fonction de la fréquence des résidus de pesticides et du dépassement des limites autorisées. De ces analyses, il en est ressorti que 73 % des fruits, et 41% des légumes, contenaient des résidus de pesticides. Chez les fruits, 2,7% des échantillons contenaient un taux de résidus supérieur aux limites autorisées, contre 3,5% pour les légumes.

Sur le podium des fruits, la médaille d'or revient au raisin, avec 89% des échantillons qui présentaient des traces de pesticides. Les clémentines et mandarines remportent la médaille d'argent avec 88,4% et ce sont les cerises qui montent sur la 3ème marche avec 87,7%. Ces dernières ne sont pourtant pas sans reste puisque 6,6% des échantillons de cerises contenaient des taux de pesticides supérieurs aux limites autorisées, suivi par les mangues et les papayes avec 4,8%.

Du côté des légumes, c'est le céleri branche qui contenait le plus de traces de pesticides (84,6% des échantillons), suivi d'un peu plus loin par les herbes fraîches (74,5%), et les endives (72,7%). Ce qui est le plus étonnant, dans le mauvais sens, c'est que 29,4% des échantillons d'herbes fraîches (hors persil, ciboulette et basilic) dépassaient les valeurs de pesticides autorisées. 16% des échantillons de céleri branche se trouvaient également dans ce cas. Ce rapport ne fait heureusement pas état que des mauvais élèves.

On peut y retrouver, tout en bas du classement, le maïs et l'asperge avec respectivement 1,9% et 3,2% des échantillons qui contenaient des pesticides. Pour les fruits, ce sont l'avocat et le kiwiqui obtiennent les meilleurs résultats, avec des taux qui restent pourtant élevés : 23% et 27%. Pour limiter sa consommation de pesticides, il est donc préférable d'acheter des fruits bio !