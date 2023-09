Il est attendu la prise de fonctions, lors de la prochaine rentrée à l'Université Mohamed-Lamine Debaghine (Sétif-2), de 143 nouveaux enseignants, a indiqué, mercredi, le responsable de la cellule de communication de cet établissement d’enseignement supérieur, Azzedine Rebiga.

"L’Université Mohamed-Lamine Debaghine a finalisé toutes les procédures relatives au recrutement de 143 nouveaux enseignants devant être répartis sur les trois facultés de l’université, à savoir les sciences sociales et humaines, les lettres et langues et le droit et les sciences politiques, portant le nombre total d’enseignants à 878", a ajouté M. Rebiga dans une déclaration à l’APS.

La même source a également fait état du recrutement d’un personnel administratif composé de 13 personnes entre agents d’administration, techniciens et assistants, ce qui portera à 623 l’effectif de ces catégories.

Ces recrutements "assureront l’encadrement pédagogique et administratif de 30.000 étudiants, dont 4.417 nouveaux inscrits", a encore indiqué le même responsable, rappelant que dans le cadre de l’utilisation de la lan gue anglaise, l’université Sétf-2 avait entamé, vers la fin de la dernière année universitaire, l’enseignement de l’anglais au bénéfice de 281 enseignants, au titre d’une première phase.

Dans ce contexte, pas moins de 300 enseignants avaient subi un test d’évaluation du niveau en langue anglaise.

Par ailleurs, l’ouverture d’une nouvelle résidence universitaire permettra à l’université Mohamed-Lamine Debaghine d’héberger plus de 2.600 nouveaux étudiants.