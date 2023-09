Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels de Batna sera renforcé durant la saison 2023-2024 par 7 équipements techniques et pédagogiques (didactiques) transférés du secteur de l’éducation, a-t-on appris mercredi de la direction de wilaya du secteur.

Il s’agit notamment de 5 équipements qui seront remis au profit des spécialités de génie mécanique et génie civil, a précisé le directeur local du secteur Said Ballout qui a indiqué que ce matériel a été sélectionné parmi 25 équipements du genre inexploités dans le secteur de wilaya de l’éducation.

L’opération de transfert intervient en concrétisation des recommandations de la réunion de la commission ministérielle mixte des secteurs de l’éducation nationale et de la formation et de l’enseignement professionnels portant déplacement des équipement technique et pédagogique qui se trouvaient dans les technicums et anciens lycées pluridisciplinaires en vue de les exploiter dans l’enseignement pratique au profit des stagiaires de la formation professionnelle, selon la même source. Le secteur de la formation professionnelle de Batna dispose de 220 équipements didactiques et techniques répartis sur 17 filières professionnelles dont 44 équipements utilisés dans les spécialités de l’informatique, le numérique et la télécommunication, 40 équipements pour le domaine de l’électricité, l’électronique et l’énergie, 36 machines pour la confection de textile et 18 équipements exploités dans les branches de la construction et les travaux publics.

Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels de Batna est doté de 43 établissements de formation (29 publics et 14 de statut privé agréés) d’une capacité globale de 11.415 places pédagogiques, a-t-on rappelé.