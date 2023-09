De nouvelles dessertes domestiques vers le Sud du pays seront assurées par l’aéroport "Aboubakr Belkaid" de Chlef avant la fin de l’année en cours (2023), a annoncé, mardi,

le ministre des Transports, Youcef Chorfa.

"L’aéroport Aboubakr Belkaid, assurant actuellement deux vols internationaux par semaine, sera renforcé par des vols domestiques avant la fin de l'année en cours", a déclaré le ministre en marge d'une visite de travail et d'inspection des installations de son secteur à Chlef.

Il a ajouté que cette opération sera réalisée en coordination avec Tassili Airlines ou Air Algérie.

"La première ligne prévue à l’ouverture concernera Ouargla ou Hassi Messaoud, car de nombreux habitants de Chlef travaillent dans des wilayas du Sud du pays", a précisé M.Chorfa.

S’agissant du projet d'extension de l'aéroport de Chlef, le ministre a fait part de l’achèvement de l'étude relative à la 1ère et 2ème extension et à la réhabilitation de l'ancienne aérogare, soulignant "la possibilité d'intégration du projet de la 1ère extension dans le programme 2024, puis les autres étapes ult érieurement". M. Chorfa a également évoqué l'importance du port de Ténès dans les opérations d'exportation, soulignant "la nécessité de protection et de promotion de cette structure", notamment au vue de la " possibilité de transfert de certaines opérations de déchargement des navires du port d'Alger vers celui de Ténès", a-t-il noté.

Un exposé sur l'état des lieux du secteur des transports à Chlef a été présenté, à l’occasion, au ministre, avant une inspection du siège de l’entreprise de transport urbain de Sendjas, qui "sera bientôt renforcée par cinq bus, financés sur le budget de la wilaya, en plus d'autres assurés par le ministère de tutelle, en vue du renforcement du transport vers d'autres régions, au même titre que le transport scolaire", selon les explications du ministre.

A la gare ferroviaire de l’Oued Sly, M. Chorfa a inspecté les travaux de dédoublement de la ligne ferroviaire Oued Sly-Yelel (Relizane), où il a insisté sur la "nécessité de réception du projet dans les plus brefs délais".

"Le taux d'avancement de ce projet est de plus de 90%", selon les explications fournies sur place. Au port de Ténès, le ministre des Transports a procédé au lancement des travaux de pose de quais flottants, repartis sur trois lignes de 60 mètres de long, et d’une capacité d'accueil de 150 embar cations par ligne. Ce projet englobant 15 quais flottants a coûté une enveloppe de 130 millions DA. A noter, aussi, la programmation de la pose de 15 quais flottants au port d’El Marsa, et de deux quais au port de Beni Haoua, selon les explications fournies au ministre.

Sur un autre plan, M. Chorfa a fait savoir que le "secteur du contrôle technique des automobiles est ouvert à toute personne désirant y investir, mais qu’il est tributaire de la demande exprimée par chaque wilaya en la matière".