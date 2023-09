Le ministre de la Pêche et des productions halieutiques, Ahmed Badani, a annoncé, mardi à Jijel, l’installation "à partir de septembre 2023", de commissions de wilayas chargées de délivrer aux gens de mer des attestations de validation des acquis de l’expérience professionnelle.

Le ministre a indiqué, dans une déclaration à la presse au port de pêche et de plaisance d’El Aouana, au cours de sa visite d’inspection dans la wilaya de Jijel, que son département ministériel s’activait à mettre en place, au niveau des instituts de formation spécialisés dans la pêche, des commissions de wilaya chargées de délivrer aux professionnels de la pêche, des "attestations de validation des acquis de l’expérience professionnelle afin de leur permettre d’exercer leur métier en toute sérénité".

M. Badani a ajouté que ces attestations, délivrées aux professionnels de la pêche en fonction de l’expérience de chacun d’eux dans les activités de pêche, de ramendage de filets, de mécanique et de réparation de bateaux de pêche, permettront de valider l’expérien ce qu’ils ont acquise sur le terrain et, partant, leur donneront accès aux différents avantages accordés aux gens de mer. Lors de sa visite dans la wilaya de Jijel, le ministre a inspecté le nouveau port de pêche d’Aouana, où il a suivi un exposé sur le plan d’aménagement de cette infrastructure portuaire élaboré par la Société de gestion des ports de pêche (SGPP). Il a également assisté à un exercice lié à la sécurité maritime (survie, sauvetages, lutte contre les incendies), supervisé par des professeurs de l’Institut de technologie des pêches et de l’aquaculture (ITPA) de Collo (Skikda). Pour rappel, M. Ahmed Badani avait inspecté dans le port de Boudis, lundi peu après son arrivée dans la wilaya de Jijel, une unité de transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture, inspectant notamment des chambres froides et les bassins de crustacés.

Le ministre avait également écouté des préoccupations et des suggestions émises par des professionnels pour promouvoir et développer l’activité de pêche.