Le wali de Mostaganem, Aissa Boulehia a ordonné la résiliation des contrats de quatre promoteurs défaillants dans la réalisation de projets de logements promotionnels aidés, a-t-on appris mardi d’un communiqué des services de la wilaya.

Le wali, qui a inspecté, lundi, des sites de différents projets d’habitat pour le suivi du programme de 1.050 logements promotionnels aidés, a indiqué au terme de sa visite que des procédures judiciaires ont été prises contre des entreprises qui accusent du retard dans l'achèvement de projets, notamment au niveau du site du Bas Mazaghran (550 logements).

A cause du retard enregistré au niveau de ce chantier et le non respect des engagements des entrepreneurs pour la deuxième fois malgré les facilités accordées par les autorités administratives, le wali a ordonné la résiliation des contrats de quatre entreprises.

Au sujet du site "Jolie vue", le même responsable a donné des instructions pour achever les travaux de réseaux divers (VRD) pour 150 logements et leur raccordement au réseau de gaz et d'électricité, pour les attribuer aux bénéficiaires dans les plus brefs délais.

Lors de l’inspection du projet, des instructions ont été données pour élaborer un calendrier précis pour la livraison des lots restants, indique-t-on de même source.

Après avoir pris connaissances de préoccupations de promoteurs immobiliers concernant notamment le non versement des apports financiers par les bénéficiaires, le wali de Mostaganem a instruit d’adresser des mises en demeure aux concernés, avertissant que dans le cas échéant, ils seront remplacés par d'autres suivant une liste précise de demandeurs de logement.

Le même responsable a inspecté d'autres projets au niveau des chantiers de la zone d'expansion urbaine à El Hachm (commune de Sayada) et celle de Kharouba dans la commune de Mostaganem, selon le communiqué.