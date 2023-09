Un accord a été signé mardi entre L'Algérie et le Yémen pour renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la formation et de l'enseignement professionnels.

L'accord a été cosigné par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi et l'ambassadeur du Yémen à Alger, Mohammed Ali El Yazidi Alaoui, en présence de cadres représentant les deux parties.

S'exprimant à cette occasion, M. Merabi a souligné que cet accord avait pour objectif la promotion de la coopération entre son département ministériel et le ministère yéménite de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle dans différents domaines, notamment en matière d'échange d'expertises en ingénierie pédagogique de la formation professionnelle.

L'accord en question prévoit l'organisation de cycles de formation, la mise à niveau des formateurs et des gestionnaires des établissements de formation, l'organisation de séminaires et de journées d'étude, outre le lancement de projets de jumelage entre les établissements de formation des deux pays, a expliqué le ministre. Dans le même contexte, M. Merabi a annoncé la création prochaine d'une commission technique chargée de la mise en œuvre des clauses de l'accord, du suivi et de l'évaluation des activités convenues. Après avoir salué les relations unissant les deux pays et peuples frères, le diplomate yéménite a évoqué les accords de coopération bilatérale signés dans divers domaines tels que la formation professionnelle, et l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, soulignant par là même, que cet accord s'inscrit dans le cadre du renforcement et de la promotion de la coopération bilatérale.

Cet accord prévoit également des visites programmées au profit des formateurs yéménites dans les établissements de la formation professionnelle en Algérie.