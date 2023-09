Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué, mardi dans un communiqué, que les nouveaux bacheliers concernés par les transferts universitaires, internes et externes, étaient invités à consulter les résultats de cette opération sur le même site où ils avaient déposé leurs recours.

A ce propos, le ministère a fait savoir que "dans le cas où l'étudiant revient sur sa décision de transfert après son acceptation, il n'a qu'a ne pas valider sa demande pour conserver sa première orientation", précisant que "si la procédure de transfert est complétée, le demandeur doit valider le transfert une fois accepté, et ne pourra, en aucun cas, revenir sur sa décision".

"Dans le cas d'un transfert interne au sein du même établissement, l'étudiant n'est pas tenu de payer, à nouveau, les frais d'inscription", lit-on dans le communiqué, selon lequel "l'intéressé doit payer les frais d'inscription par voie électronique, en cas de transfert externe, au niveau du nouvel établissement en vue d'obtenir la nouvelle carte d’étudiant éle ctronique".

Quant aux étudiants algériens ayant obtenu un baccalauréat étranger, le ministère a expliqué qu'ils "sont invités à consulter leurs comptes sur la plateforme +Progress+, en insérant leur numéro d'inscription et le mot de passe figurant sur l'attestation d'orientation, afin de finaliser la procédure d'inscription, en payant les frais d'inscription, et celle des œuvres universitaires, avant d'obtenir la carte électronique d'étudiant via l'application +webetu+".

Soutien au développement des produits innovants au niveau des centres de recherche (Baddari)

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a affirmé, mardi à Alger, l'importance du développement des produits innovants au niveau des centres de recherches dans l'objectif de créer une plus-value économique.

Lors d'une visite au Centre de recherche en technologies industrielles (CRTI) à Chéraga, où il a inspecté 6 produits innovants développés par les chercheurs du centre, M. Baddari a indiqué que ces produits "permettent de se rapprocher des secteurs de l'Industrie, des Mines et de l'Agriculture", misant sur la transformation de cette technologie en un produit industrialisable et commercialisable.

Le ministre s'est félicité des résultats réalisés en matière de recherche scientifique, à même de contribuer au développement de l'économie nationale, soulignant l'importance de fixer "des délais pour la remise des premiers prototypes de ces projets tout en trouvant des partenaires industriels et commerciaux afin de concrétiser cette technologie sur le terrain en tant que valeur économique".

A cette occasion, le ministre a inspecté quelques pr ototypes réalisés par les chercheurs du CTRI, notamment le premier prototype de la voiture électrique multi-usages, amie de l'environnement, prête à être utilisée en milieux clos à l'image des aéroports, des hôpitaux et des usines.

M. Baddari a également inspecté une épierreuse destinée à la mise en valeur des terres agricoles, un prototype développé en collaboration avec un partenaire industriel.

Par la même occasion, un prototype d'un drone équipé a été exposé, réalisé à la demande de la Direction générale de la Protection civile (DGPC), utilisé en cas de catastrophes, en plus d'autres prototypes d'appareils destinés à la fabrication additive.