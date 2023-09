La wilaya de Mascara a commémoré, mardi, le 66e anniversaire de la bataille de "Djebel Menaouer" qui a eu lieu dans la localité éponyme, par la mise en service de plusieurs projets de développement.

La cérémonie de commémoration de cet évènement historique, présidée par le wali, Amar Rouabhi en présence des autorités civiles et militaires et de membres de la famille révolutionnaire, a été marquée par l’entonnement de l’hymne national, la pose d’une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative érigée au cimetière des martyrs sur le site de la bataille, ainsi que la récitation de la Fatiha à la mémoire de Chouhada.

Dans une allocution pour la circonstance, le représentant de la famille révolutionnaire de la wilaya, Behilil Abdelkader a mis l’accent sur "l’importance de commémorer cet évènement historique qui permet à la génération d’aujourd’hui de s'imprégner des sacrifices des Chouhada et moudjahidine".

Les autorités de wilaya ont procédé, à l’occasion, à la mise en service d’une cantine scolaire à l’école primaire "Benzerram Abdelkader" sise dans la zone "Zerama" dans la com mune d’El Bordj, de même que la mise en service d’un chauffage central à l’école primaire "Laroussi Mustapha" dans la commune de "Khalouia". Il a été procédé également à la mise en service d’une opération d’aménagement urbain à la rue "Abed Ahmed" de la ville d’El Bordj, dans le cadre du plan communal de développement (PCD) de l’année en cours, en plus du lancement de travaux de réhabilitation de la RN7 au douar "El Bouazid" dans la commune d’El Menaouer sur une distance de 1.700 mètres.

Cet évènement a été ponctué également par une visite des autorités de wilaya au domicile du moudjahid Oualef Benali, sis au groupement rural "Ouled Boualem" relevant de la commune d’El Menaouer.

La bataille de "Djebel Menouer" a eu lieu le 5 septembre 1957, lorsque l’armée d’occupation coloniale effectuait un grand ratissage mobilisant des milliers de soldats et des dizaines d’avions, de l’artillerie et de véhicules militaires pour assiéger des moudjahidine de l’Armée de libération nationale (ALN).

Dirigée par le commandant Si Redouane en 1957 à Djebel Menouer comptant un petit nombre de combattants dotés d’armes modestes, selon la direction des moudjahidine et ayants droits, cette bataille héroïque a enregistré la mort de 69 moudjahidine au champs d’honneur de même que 10 habitants de la région, ainsi que 23 blessés dont le commandant Si Redouane, qui décéda plus tard en martyr dans la wilaya de Relizane.

En revanche, les forces de l’armée coloniale française ont subi de lourdes pertes (650 soldats tués et un grand nombre de blessés, en plus de 6 avions abattus et 17 autres endommagés).