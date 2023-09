Un plan proactif de prévention des risques d’inondations a été lancé dans la wilaya de Tindouf, en prévision des précipitations saisonnières, a-t-on appris mardi de l’unité locale de l’Office national d’assainissement (ONA).

Visant la prévention contre les intempéries automnales, ce plan, lancé mi-août depuis les quartiers inondables de la commune du chef lieu de la wilaya, cible pas moins de 35 points noirs obstruant les cours des eaux pluviales relevés à travers les différentes régions de la wilaya, a indiqué le directeur de l’unité de l’office , Youcef Guellil. Le même responsable a fait part, à ce titre, que certains points noirs ont été pris en charge par le secteur des ressources en eau à travers la mise en place des réseaux secondaires d’assainissement, la réhabilitation d’autres réseaux principaux au niveau de certains quartiers inondables en période des précipitations, dont ceux de Tindouf-Lotfi et En-Nasr. Ce plan proactif devant s’étaler à la fin de l’année en cours prévoit également la réhabilitation de certains réseaux secondaires au niveau des cités et qu artiers "Slimane Amirat", "En-Nasr", "Moussani", et "Tindouf-Lotfi", à la faveur de la mobilisation des moyens humains et matériels nécessaires, dont des camions de relevage, a-t-il ajouté. Ces moyens seront appuyés d’autres équipes d’intervention, en cas de précipitations, et d’autres chargées de nettoyage et de curage des réseaux à travers les différents quartiers, usant des pompes submergés pour l’absorption des eaux pluviales.

Les interventions projetées, dans le cas échéant, sont exécutées en coordination avec les services de la protection civile et de la direction des ressources sur instructions des autorités locales portant lancement des opérations d’envergure de nettoyage des cours d’eau et des Oueds de la région.