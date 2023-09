Au total, 1.036 demandeurs d’emploi de la wilaya de Guelma ont été installés dans des postes d’emploi permanents et temporaires dans le secteur économique public et privé, a-t-on appris mardi de la direction locale de l’emploi.

Ce nombre d'employés installés de manière permanente ou provisoire dans la wilaya depuis janvier à la mi juillet 2023 est réparti sur le secteur économique public avec 161 postes et le secteur économique privé avec 875 postes, a précisé à l’APS le chef de service de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle auprès de cette direction, Azzeddine Messiyad.

Ce cadre a précisé que les bénéficiaires de ces postes sont des demandeurs d’emploi inscrits dans les agences locales de l’emploi de Guelma, Boucheggouf, Oued Zenati et Hammam Nebail. La même source a ajouté que le nombre global des employés installés dans leurs postes de travail durant cette période représente 67% du total des offres d’emploi dans les entreprises économiques publique et privée de la wilaya estimée à 1.556 offres d’emploi. Le restant des offres n’a pas été "occupés" car les demandeurs d’emploi ne répondent pas au profil exigé pour ces postes, a encore ajouté le même responsable. Selon la même source, les bénéficiaires de postes d’emploi permanents et provisoire sont répartis sur 611 postes dont les bénéficiaires ne disposent par de qualification, 304 postes pour les détenteurs de diplômes de la formation professionnelle et 121 postes pour les diplômés universitaires.