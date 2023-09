L'usine du constructeur américain de véhicules électriques Tesla à Shanghai (Chine) a atteint mercredi le nombre de 2 millions de véhicules produits par sa chaîne de montage, franchissant une nouvelle étape, a déclaré la société Tesla Gigafactory Shanghai.

En janvier 2019, l'usine Tesla de Shanghai, la première gigafactory du constructeur automobile en dehors des Etats-Unis, a commencé la construction et a produit le premier véhicule en décembre 2019. L'usine de Shanghai a produit son premier million de voitures en plus de 30 mois, tout en réalisant son second million de véhicules en moins de 13 mois, selon l'entreprise.

"L'augmentation de la vitesse de production de Tesla est indissociable de l'environnement commercial supérieur de Shanghai, en particulier la zone spéciale Lingang de la zone pilote de libre-échange de Shanghai", a déclaré Song Gang, directeur principal de la fabrication chez Tesla Gigafactory Shanghai.

Au cours des huit premiers mois de cette année, la Tesla Gigafactory Shanghai a livré plus de 600.000 véhicules, dépassant le nombre total atteint en 2021. Elle est dev enue un centre d'exportation mondial pour Tesla, dont les voitures se vendent maintenant bien en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord.