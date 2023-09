Le géant canadien des pipelines Enbridge a annoncé mardi qu'il achète trois entreprises de services publics à la société américaine Dominion Energy dans le cadre d'un accord de 14 milliards de dollars pour devenir le plus grand fournisseur de gaz naturel d'Amérique du Nord.

Enbridge, qui exploite le plus long réseau de pipelines de pétrole au monde, a affirmé qu'elle doublerait ses activités de distribution de gaz grâce à ces acquisitions.

L'accord souligne l'importance que les producteurs accordent au gaz naturel, alors même que les pays s'efforcent de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Les défenseurs de cette solution soutiennent que le gaz naturel est moins polluant et meilleur pour l'environnement que le charbon, tandis que les critiques soulignent sa production de méthane. Enbridge, qui se présente comme un ''leader dans la transition du Canada vers les énergies renouvelables'', a qualifié l'accord de mardi d'"opportunité unique".

"Aujourd'hui et à long terme, le gaz naturel restera essentiel pour atteindre les objectifs de séc urité énergétique, d'abordabilité et de durabilité de l'Amérique du Nord", a déclaré Greg Ebel, PDG d'Enbridge, dans un communiqué. Enbridge achète East Ohio Gas, Questar Gas Co et Public Service Co of North Carolina pour 9,4 milliards de dollars en espèces, plus 4,6 milliards de dollars de reprise de dette. Les trois entreprises ont des clients dans l'Ohio, l'Utah, le Wyoming et la Caroline du Nord.