Le ministre de la Pêche et des productions halieutiques, Ahmed Badani, a inauguré, mardi au port de pêche de Ziama Mansouriah, au second jour d’une visite d’inspection et de travail dans la wilaya de Jijel, une unité de fabrication de glace.

Selon les explications fournies au ministre, cette unité, créée dans le cadre d’un investissement privé, dispose d’une capacité de production de l’ordre de 10 tonnes de glace par jour.

L’unité est destinée à assurer la conservation des produits de la pêche et à maintenir une chaîne du froid efficace depuis le pêcheur jusqu’au consommateur, a-t-on expliqué.

Parmi les préoccupations portées à la connaissance du ministre, par les professionnels de la pêche, les ramendeurs de filets et les préparateurs d’embarcations, figure en bonne place "l’ouverture d’une spécialité de réparation navale dans les centre de formation professionnelle de la wilaya de Jijel, afin d’éviter le transfert des bateaux de pêche en panne jusqu’au port de Cherchell pour réparation".

Les professionnels de la pêche ont soulevé plusieurs autres préoccupations liées, notamment, à l a couverture sociale, à la prime de retraite et à l’agrandissement du port de pêche de Ziama Mansouriah "en impliquant les acteurs du secteur dans les différentes études d’aménagements portuaire".

Les intervenants souhaitent également l’installation d’unités de maintenance des équipements de navigation et la généralisation de la formation aux différentes activités de pêche et d’aquaculture.

Il est à noter que le ministre de la Pêche et des productions halieutiques avait visité, la veille (lundi), lors de la première journée de sa tournée, une exposition organisée par des opérateurs dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture.

M. Badani a été informé des projets de fermes aquacoles (intégrées à l’agriculture) et des importantes perspectives qu’elles offrent en matière de contribution à la sécurité alimentaire.

Une activité encouragée par le ministre du fait de ses avantages liés, en particulier, à la création de richesses.

M. Badani devait poursuivre sa visite dans la wilaya de Jijel en inspectant plusieurs projets et installations relevant de son département ministériel.