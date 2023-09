L’activité de la finance islamique suscite un vif intérêt auprès du nombreux public qui se rend depuis mardi matin aux "Portes ouvertes" sur la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR), organisées par cette institution financière.

Le directeur régional adjoint de la BADR, chargé de la coordination commerciale, Rezzouk Mustapha, a déclaré, en marge de cet événement, que ces portes ouvertes, initiées par la direction générale à l’occasion de la rentrée sociale, se poursuivront jusqu’au 21 septembre prochain, incluant les 14 agences de la BADR opérationnelles dans la wilaya de Sétif, dans le cadre du programme de vulgarisation des différents services fournis par cette banque.

Ces portes ouvertes, organisées dans les locaux de l’agence des 1.014 logements, visent à informer les citoyens et les commerçants des services et des avantages financiers fournis par la BADR-Bank.

Les prêts à la consommation d’un montant maximum de 400.000 dinars, labellisés "Murabaha de la consommation", ont particulièrement retenu l’attention des visiteurs, a-t-on constaté.

La même source a souligné que cet événement vise également à promouvoir et à commercialiser les différents services bancaires et à diffuser la culture de l’utilisation de la carte de paiement et des dispositifs de paiement électronique.